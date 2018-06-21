"Мегалот" – генеральний партнер і спонсор форуму Via Carpatia

Захід відбудеться з 23 по 30 червня 2018 року в селі Криворівня (Івано-Франківська область) і стане знаковою культурною та суспільною подією країни.

Державна лотерея "Мегалот" від оператора державних лотерей "М.С.Л." стала генеральним партнером і спонсором Першого міжнародного форуму Східної та Центральної Європи Via Carpatia.

На учасників і гостей чекає насичена інтелектуальна та розважальна програма.

Ідея проведення форуму має історичне підґрунтя, адже цей край ще десятки років тому був улюбленим місцем відпочинку української інтелігенції.

Ми хочемо відродити літню столицю України. Переконані, що нею є Криворівня, тому що це унікальне село у Верховинському районі, де свого часу проводили літні вакації. Протягом дванадцяти років там перебували Іван Франко та Михайло Грушевський, приїжджали Леся Українка та художник Іван Труш, створював театр Гнат Хоткевич. У цій місцевості Параджанов знімав "Тіні забутих предків". Кожен народ має таке місце, де літом приємно перебувати,

– зазначив ініціатор створення форуму, народний депутат Микола Княжицький.

Поставлено за мету не просто відродити традиції, а й ще раз нагадати, що Україна є центром Європи та однією з країн, яка підписала Карпатську конвенцію, якій виповнюється п'ятнадцять років. Цей документ об'єднує Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Польщу, Сербію та Україну.

"Таким чином, ми хочемо створити культурний центр східно-європейського простору", – підкреслив Княжицький.

У рамках форуму запланована серйозна економічна дискусія. Очікується широке представництво урядовців і депутатів з України та Європейського Союзу. Одна з ключових подій – дводенна конференція "Коло Вінценза: майбутнє Карпат", у рамках якої відбудеться вручення Премії Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Під час заходу говоритимуть про конституційну демократію, економічні моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти як шлях об’єднання країн Карпатського Єврорегіону. Темами дискусії стануть екосистема, природні заповідники Карпат, інновації для розвитку регіону. Окрема панель буде присвячена "Спадку Вінценза: культура гірських народів як драйвер розвитку регіонів".

Також на учасників і гостей чекає насичена програма, яку складуть: фестиваль народної творчості, кінофестиваль Transcarpatia, гуцульський фестиваль "Полонинське літо", проект Made in Ukraine, фестиваль музики та мистецтва Sounds of CARPATIA тощо.

Автор ідеї та ініціатор форуму: Микола Княжицький.

Організатори: ГО "Всеукраїнський демократичний форум", ГО "Гуманітарна студія "Хвиля", ГО "Співбуття: культурна автономія".

Форум відбувається за підтримки: Міністерства інформаційної політики України, Міністерства культури України, Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності, Державного агентства України з питань кіно, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Верховинської районної ради, Верховинської районної адміністрації, "Єврорегіон Карпати".

Генеральний партнер і спонсор: "Мегалот" від оператора державних лотерей "М.С.Л.".

Медійні партнери заходу: "1+1", "Еспресо", "ТСН", "Газета по-українськи", Журнал "Країна", "Країна ФМ", "УНІАН".

Спонсори заходу: Національний туроператор України TPG, Найбільша мережа кінотеатрів "Мультиплекс".

Регіональні партнери: ГО "Гуцулики".

Офіційний авіаперевізник: "МАУ".

Спонсор Конференції "Коло Вінценза": Міжнародний Інститут Бізнесу.

Інформаційний партнер Конференції "Коло Вінценза": ICTV.