Меган Маркл продемонстрировала два очаровательных образа в Королевстве Тонга: фото
Герцоги Сассекские продолжают свой официальный визит в Австралии, каждый раз посещая не только новые места в стране, а и вблизи континента. Следующей точкой прибытия в рамках насыщенной программы стало Королевство Тонга.
Посетив Австралию и Фиджи, принц Гарри и Меган Маркл 25 октября посетили архипелаг островов Тонга. Там супруги встретились с премьер-министром Тонга Акилиси Похива в столице Нукуалофа. Для встречи Меган Маркл надела бело-оливковое платье-рубашку в полосочку от Martin Grant и дополнила наряд сумочкой Prada, замшевыми туфлями от Manolo Blahnik и серьгами Birks.
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Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
После официальной встречи британских монархов сопровождала принцесса Анжелика, которая проводила экскурсию местностью. Герцог и герцогиня Сассекские в знак уважения примерили яркие традиционные украшения.
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Через некоторое время Меган Маркл сменила наряд для посещения старейшей средней школы в Тихоокеанском регионе – колледж Тупо. Для мероприятия герцогиня выбрала миди-платье голубого оттенка от Veronica Beard, а также светлые туфли от Aquazzura и дополнила образ кулоном от Pippa Small.
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Меган Маркл в Австралии
Все фото: Getty Images
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