Почему произошла трагедия

Мехико готовилось к подобному годами, пишет издание NYT. Уже десятилетие прошло после открытия новейшей линии столичного метрополитена. Это было пышное продолжение второй крупнейшей системы в Латинской Америке, основанной еще в 1969 году. Но оно сопровождалось структурными проблемами, из-за которых инженеры предупредили о возможных инцидентах.

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Впрочем, до этого произошел только один: быстрое и частичное закрытие линии в 2014 году. Предупреждения не были услышаны несколькими правительствами подряд, пока не произошел смертельный обвал. Ночью по мексиканскому времени в понедельник, 3 мая, он привел к гибели 24 человек и десятку раненых.

Поезд Золотой Ветви упал вниз с высоты почти 16 метров после обвала путепровода под ним. Золотую Ветвь (ее еще называют Линия 12) ввели в действие в 2012 году. Ежедневно ею пользовалось четверть миллиона человек. Она перевозила их с полудеревенского района Тлауак в юго-центральные части города.

Глухие к жалобам

Местные жители жаловались, что целостность путепровода вызывает сомнения: после мощного землетрясения в 2017 году в бетоне появились трещины. Также жалобы подали десятки рабочих, которых наняли для ремонта и ухода за этой транспортной артерией. Транспортные власти города и Мексики все их проигнорировали.

Этого можно было избежать. Если бы администрация действительно услышала рабочих, многие проблемы удалось бы решить,

– сказал NYT Гомеро Завала, представитель Союза мексиканских работников метро.

Это – а также неспособность правительств решить проблемы раньше – привело к политическому шторму в стране. В его центре оказались три наиболее влиятельных человека в столице: президент АМЛО (Андрес Мануэль Лопес Обрадор) и двое его предполагаемых преемников во главе партии, а то и страны.



Место аварии ночью в Мехико / Фото Daily Advent

Мистера Завала, кстати, уволили за активную позицию. Он предупреждал, что из-за устаревшей инфраструктуры 4 из 12 линий являются "временными бомбами". Когда на них что-то произойдет – только вопрос времени. Все из-за "недостатка ухода и нормального управления", – пояснил он.

Ужас после падения вниз и нехватка денег

Один из вагонов упал на машины на дороге внизу. Приехали спасатели и начали искать выживших или умерших среди разодранных вагонов и искореженного металла.

Более 79 человек были отправлены в больницы, трое там умерли. Об этом сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум. На месте до сих пор работают криминалисты, пожарные, врачи и военные. Опознание тел длилось до рассвета.

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Те, кто просто шел внизу, услышали громкий треск и вибрацию. "Было ворчание, потом искры, а потом свет погас. Мы не знали, что произошло. Потом услышали сирены, – сказал NYT 42-летний Эрнандо Манон. – Приблизившись, мы поняли, что метро развалилось". Многие сразу бросились помогать, открывать двери и вытаскивать уцелевших.

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Для некоторых эта поездка стала последней в их жизни. После спасателей пришли убитые горем родственники, которые хотели узнать о судьбе своих близких. Другие ездили по больницам Мехико, ища новости там или в соцсетях. В некоторых родственники до сих пор считаются пропавшими без вести. Люди кричали на полицию, требуя пропустить их еще ближе.

"Я была во всех госпиталях города, но мне сказали, что его там нет, – сказала СМИ Марисоль Тапиа, которая искала своего 13-летнего сына. – Метро не построилось само собой. Эта проблема существует долго и никто ничего не сделал". Президента АМЛО критикуют за введение жестких мер фискальной экономии, включая для Мехико.

Это лишило столицу таких нужных денег для обновления инфраструктуры, включая проблемный метрополитен. Зато деньги шли на собственные проекты лидера Мексики. Например, на 1000 км железной дороги через южную Мексику. Полуготовый аэропорт, строительство которого запустила другая партия, тоже был отменен, хотя уже потрачены миллиарды долларов США.

АМЛО начал строить новые "воздушные ворота" в другом месте, назвав проект еще и своим именем. Более насущные проблемы Мехико игнорировались. Например, до сих пор не исправили недостаток воды и не обновили метро, ​​которое перевозит 22 млн человек. Он и приближенные к нему политики управляют городом с 2000 года без перерыва.

Приближенные к президенту под огнем критики

Кроме него, под огонь критики попали мэр Штейнбаум и глава МИД Марсело Эбрард. Последний был мэром, когда новую линию метро открывали. Когда Мануэль Лопес Обрадор уйдет с должности в 2024 году, эти двое, как считается, будут бороться за его кресло. Метро в Мехико точно какой-то проклятый транспорт, учитывая количество аварий и инцидентов, которые сопровождают его работу.



Трех ключевых политиков страны обвиняют в катастрофе / Коллаж Politico MX

Итак, Линию 12 построили в период с 2006 по 2012 годы. Эбрарда уже тогда критиковали за поспешность и желание закончить проект скорее. Желательно до конца его полномочий, чтобы усилить рейтинг и оставить после себя хорошее наследство. В целом, Золотая Ветвь стоила действительно "по-золотому" – 2 млрд долларов США.

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Проблемы появились сразу: 60 механических сбоев произошли только за первый месяц эксплуатации! Они возникли как с поездами, так и путями, по которым они ездили. На повышенных участках поезда должны были сбрасывать скорость, потому что инженеры боялись, что они могут сойти с рельсов. В 2014 году, как уже сказали, временно закрыли линию для ремонта.

После землетрясения в 2017 году в одной из колонн заметили "структурную проблему". Эти колонны поддерживали линию метро и – в теории – должны были выдерживать огромный вес. Ее якобы починили, но местные сомневаются в качестве реконструкции (как оказалось – не зря – 24).

Наступил 2018 год и сенаторы-оппозиционеры из Институциональной Революционной Партии требовали от городских властей доложить в Конгресс о несоответствиях в фондировании расширения. Золотую Линию они назвали "символом коррупции и плохого использования государственных ресурсов, что было распространенной практикой во времена тогдашней администрации".

Законодатели нашли и ссылались на расследование Конгресса по неисправной линии, которое указывало следующее: "изменения в базовой технике и в оригинальном планировании, замена станций метро на повышенные станции существенно повлияли на технические условия эксплуатации".

Новый 2019 год и новые беды: несколько человек травмировались на проблемных эскалаторах, заставив город проверить все 400 из них. Лишь 12 месяцев назад один человек погиб и 41 получили ранения после столкновения двух поездов метро, ​​а еще 30 получили травмы (и 1 погиб) во время пожара в штаб-квартире метро.



Мэр города Клаудия Шейнбаум сокращала расходы на метрополитен / Фото Pulso SLP

Интересно, что новый мастер-план для этого вида транспорта 2018-2030 тоже предупреждает о возможном обвале Золотой Линии, если там не проведут капремонт. Сейчас неясно, будет ли он когда-то вообще проведен, но председатель метро Мехико Флоренсия Серрания заявила о "проверке в январе 2020 года". Госпожа Штейнбаум – близкая союзница президента АМЛО и поддерживает его меры по экономии.

Она председательствовала над сокращением расходов на метро. В течение года жизненно важная должность директора по обслуживанию инфраструктуры не была заполнена (туда назначили человека лишь на прошлой неделе – 24). Этот транспорт создавал для политика и ученого проблемы уже много лет, особенно когда ее избрали на должность.

Теперь она и мистер Эбрард вынуждены отвечать на жесткие вопросы мексиканцев и журналистов. По крайней мере, она обещает "тщательное расследование, которое не будет никого прикрывать. Будет запрос в прокуратуру и подотчетность", сообщает The Guardian.