Губернатор штата Мигель Барбоса сообщил, что пока никто не пострадал, но граждан попросили держаться как можно дальше от этого района.
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Пропасть будет расти до тех пор, пока природа не решит, что пора остановиться. Когда вода перестанет давить,
– сказал он.
Пропасть на поле образовалась еще 29 мая, тогда ее диаметр составлял 5 метров, но всего за несколько часов он увеличился в 12 раз.
Пока она угрожает лишь дому семьи Санчес, которая живет рядом. Воронка растет и вскоре может поглотить жилища местных жителей.
В Мексике образовалась огромная пропасть / Фото из твиттера NYPost