Губернатор штату Мігель Барбоса повідомив поки ніхто не постраждав, але громадян попросили триматися якомога далі від цього району.
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Провалля ростиме до тих пір, поки природа не вирішить, що пора зупинитися. Коли вода перестане тиснути,
– сказав він.
Провалля на полі утворилося ще 29 травня, тоді його діаметр становив 5 метрів, але всього за кілька годин він збільшився у 12 разів.
Поки воно загрожує лише будинку сім'ї Санчес, яка живе поруч. Вирва росте і невдовзі може поглинути помешкання місцевих жителів.
У Мексиці утворилося величезне провалля / Фото твіттеру NYPost