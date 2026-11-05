Мелания Трамп провела встречу после перемирия в Олешках: главные заявления США и Украины

Мелани, когда все началось, когда к нам присоединилась ваша команда, 5 % верили в успех, а 95 % были настроены скептически. Теперь все свершилось, и все перевернулось. Теперь 95% людей верят в то, что мы можем делать такие вещи. 5% по-прежнему испытывают скептицизм, но жизнь продолжается. Я хотел бы лично поблагодарить господина Марка Бекмана. Без него ничего бы не произошло– сказал Арахамия.

Он отметил, что это была самая масштабная деэскалация с 2022 года.

Жители Херсонской области, не только в Олешках, почувствовали облегчение. Они не верили. В первый день они оставались в своих домах. На второй день люди вышли на улицы. Они начали посещать свои разбитые, разрушенные дома, собирать свои вещи– добавил представитель Украины.