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Меланія Трамп провела зустріч після перемир'я в Олешках: головні заяви США та України

Софія Рожик
Зустріч України та Росії з Меланією Трамп

Меланія Трамп / AP

Меланія Трамп 5 листопада прийняла українську та російську делегації у Білому домі. Від України були присутні Лубінець та Арахамія, а від Росії – Лантратова та Дмитрієв.

24 Канал передає головні заяви першої леді США та українських представників.

 
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Про що йшлося під час зустрічі

Меланія Трамп написала особисті листи Путіну та Зеленському й передала їх високопосадовцям обох країн для доставки.

Завдяки перемир'ю в Олешках обидві сторони опановують механізми підтримання післявоєнного миру– заявив голова фракції "Слуга народу".

Арахамія закликав до деескалації та проведення подібних місії у майбутньому. Він висловив вдячність Меланії Трамп та американському народу за підтримку України.

Пані Меланіє, коли все почалося, коли до нас приєдналася ваша команда, 5% вірили в успіх, 95% були скептичні. Тепер усе сталося і все перевернулося. Тепер 95% людей вірять в те, що ми можемо робити такі речі. 5% переживають давній скептицизм, але життя триває. Я хотів би особисто подякувати панові Маркові Бекманові. Без нього нічого б не сталося– сказав Арахамія.

Він зауважив, що це була найбільша деескалація від 2022-го.

Мешканці Херсонщини, не тільки в Олешках, отримали полегшення. Вони не вірили. Вони залишалися в своїх домівках на перший день. На другий день люди вийшли на вулиці. Вони почали відвідувати свої розбиті, розтрощені оселі, збирати свої речі– додав представник України.

Я брала участь на кожному етапі здійснення плану і планування. Я переглядала плани, картографічні знімки, зроблені з повітря, обговорювала маршрути, обговорювала лікарні, медичну допомогу, наявні засоби евакуації. Говорили ми про розклад операції, про її часові межі– розповіла перша леді США.

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Меланія Трамп заявила, що вона почала готувати гуманітарну місію в Олешках ще у вересні. Росія та Україна 23 жовтня підписали угоду двома мовами. За її словами, завдяки цьому майже 900 людей отримали меддопомогу.

Місія дала змогу на 5 днів знизити інтенсивність бойових дій на Херсонщині. Люди змогли вийти на вулиці та повернутися до своїх пошкоджених осель:

Я усвідомила, яка тяжка скрута настала в Олешках ще в вересні. Визнаючи нагальність, я діяла негайно і скерувала Марка Бетмена як свого заступника для того, щоб він говорив з Росією Україною від мого імені задля миру в Олешках. Обидві на нації привітали моє втручання, визнаючи, що попередні зусилля встановити припинення вогню в цій частині України не мали успіху.

Висловлюю глибоку вдячність Яні Лантратовій, Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації. Ваша самовідданість дарує надію та гідність тим, хто постраждав від війни. Дякую Вам– Меланія Трамп.

Припинення вогню в Олешках було б неможливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні– заявила перша леді США.

Арахамія та Лубінець вручили Меланії Трамп Орден княгині Ольги I ступеня.

Скриншот відео

Нам треба рухатися у бік довговічного миру– Меланія Трамп.

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Меланія Трамп заявила, що сподівається, що перемир'я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру:

Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне.

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