Меланія Трамп провела зустріч після перемир'я в Олешках: головні заяви США та України

Пані Меланіє, коли все почалося, коли до нас приєдналася ваша команда, 5% вірили в успіх, 95% були скептичні. Тепер усе сталося і все перевернулося. Тепер 95% людей вірять в те, що ми можемо робити такі речі. 5% переживають давній скептицизм, але життя триває. Я хотів би особисто подякувати панові Маркові Бекманові. Без нього нічого б не сталося– сказав Арахамія.

Він зауважив, що це була найбільша деескалація від 2022-го.

Мешканці Херсонщини, не тільки в Олешках, отримали полегшення. Вони не вірили. Вони залишалися в своїх домівках на перший день. На другий день люди вийшли на вулиці. Вони почали відвідувати свої розбиті, розтрощені оселі, збирати свої речі– додав представник України.