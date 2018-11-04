Мелания Трамп раскритиковала СМИ за нападки на президента США
Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп заявила, что некоторые американские СМИ виновные в дискредитации президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщило издание NBC News.
Читайте также: Хэллоуин в Белом доме: как Трамп угощали детей в праздничных костюмах
Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями,
– заявила Мелания Трамп.
Она считает, что жители США должны на промежуточных выборах в Конгресс показать, что "демократы и часть СМИ" ошибаются, и продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания посетили Питтсбург, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в синагоге.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Принц Люксембурга Гийом обвенчался с бельгийской графиней20 октября 2012 , 18:35
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00