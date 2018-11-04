Мелания Трамп раскритиковала СМИ за нападки на президента США

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп заявила, что некоторые американские СМИ виновные в дискредитации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание NBC News.

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Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями,

– заявила Мелания Трамп.

Она считает, что жители США должны на промежуточных выборах в Конгресс показать, что "демократы и часть СМИ" ошибаются, и продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания посетили Питтсбург, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в синагоге.