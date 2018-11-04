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      Мелания Трамп раскритиковала СМИ за нападки на президента США

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      Мелания Трамп
      Мелания Трамп / Фото из открытых источников

      Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп заявила, что некоторые американские СМИ виновные в дискредитации президента США Дональда Трампа.

      Об этом сообщило издание NBC News.

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      Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями,
      – заявила Мелания Трамп.

      Она считает, что жители США должны на промежуточных выборах в Конгресс показать, что "демократы и часть СМИ" ошибаются, и продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу.

      Напомним, что Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания посетили Питтсбург, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в синагоге.

      Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Меланья Трамп
      Источник: 24 Канал
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