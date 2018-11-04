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      Меланія Трамп розкритикувала ЗМІ за нападки на президента США

      74 Читать новость на русском
      Меланія Трамп
      Меланія Трамп / Фото з відкритих джерел

      Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп заявила, що деякі американські ЗМІ винні у дискредитації президента США Дональда Трампа.

      Про це повідомило видання NBC News.

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      Демократи і опозиційні ЗМІ роблять все, що вони можуть, щоб дискредитувати Дональда помилковими звинуваченнями,
      – заявила Меланія Трамп.

      Вона вважає, що жителі США повинні на проміжних виборах до Конгресу показати, що "демократи і частина ЗМІ" помиляються, та продемонструвати свою підтримку президенту Дональду Трампу.

      Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали Піттсбург, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час стрілянини в синагозі.

      Теги: Новини США Новини політики Меланія Трамп Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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