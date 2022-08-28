Поскольку псевдовласть во временно оккупированном Мелитополе состоит из не совсем честных и порядочных людей, то и последствия соответствующие. Так, оккупантам приходится бороться со взяточничеством, которое процветает среди коллаборантов.

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Взяточничество у него в крови

Речь идет о сержанте шелудько. Его буквально "на горячем" поймали сотрудники фсб. Отметим, что псевдоруководитель полиции жидкой эту ситуацию не комментирует. Но и не удивительно, ведь и у него не слишком хорошая слава.



фсб поймало шелудько во время передачи взятки / Фото из телеграма Риа-Мелитополь

Отметим, что шелудько уже задерживали за взяточничество. Так, 18 марта 2019 он был полицейским Мелитопольского городского отдела полиции. И тогда его тоже поймали за соответствующее преступление.

Добавим, что судебный процесс не завершился и продолжается до сих пор. Но это отнюдь не смутило оккупантов. И здесь нет ничего удивительного, ведь они точно такие же. И никто не исключает, что фсб взялась за шелудько только потому, что он не поделился.

Заметим, что ситуация в Мелитополе остается неспокойной. Чуть ли не каждую ночь там раздаются взрывы, ведь вражеские склады с демилитаризуются боеприпасами.

Взрывы слышал весь город

В ночь на 28 августа о взрывах сообщили во временно оккупированном Мелитополе. Местные жители рассказали, что они были очень мощными.

По предварительной информации, наши военные попали в очередной состав или базу врага. Но пока ВСУ еще ни подтвердили, ни опровергли это.

Уже в 07:31 мэр Иван Федоров подтвердил взрывы. Глава городского совета отметил, что это была "очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное". Мэр города добавил, что сами взрывы прогремели в 01:00. Причем первый из них был очень мощным. Он вызвал "хождение" оконных стекол, а также натряс немного штукатурки.

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