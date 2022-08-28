Оскільки псевдовлада в тимчасово окупованому Мелітополі складається з не зовсім чесних і порядних людей, то й наслідки відповідні. Так, окупантам доводиться боротися з хабарництвом, яке процвітає серед колаборантів.

Читайте також Не "референдум", а соцопитування, – мер Мелітополя про те, як партизани змінюють план ворога

Хабарництво у нього в крові

Мовиться про сержанта шелудько. Його буквально "на гарячому" спіймали співробітники фсб. Зауважимо, що псевдокерівник поліції жидков цю ситуацію не коментує. Але воно й не дивно, адже й у нього не надто хороша слава.



фсб спіймало шелудька під час передачі хабаря / фото з телеграму Риа-Мелитополь

Зауважимо, що Шелудько вже затримували за хабарництво. Так, 18 березня 2019 року він був поліцейським Мелітопольського міського відділу поліції. І тоді його теж спіймали за відповідний злочин.

Додамо, що судовий процес не завершився та триває досі. Але це аж ніяк не збентежило окупантів. І тут немає нічого дивного, адже вони точно такі самі. І ніхто не виключає, що фсб взялася за шелудька лише тому, що він не поділився.

Зауважимо, що ситуація в Мелітополі залишається неспокійною. Ледь не щоночі там лунають вибухи, адже ворожі склади з боєприпасами демілітаризуються.

Вибухи чуло усе місто

У ніч проти 28 серпня про вибухи повідомили в тимчасово окупованому Мелітополі. Місцеві мешканці розповіли, що вони були надзвичайно потужними.

За попередньою інформацією, наші військові влучили у черговий склад або базу ворога. Але наразі ЗСУ ще ані підтвердили, ані спростували це.

Уже об 07:31 міський голова Іван Федоров підтвердив вибухи. Очільник міської ради зауважив, що це була "чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне". Мер міста додав, що самі вибухи пролунали о 01:00. Причому перший з них був надзвичайно потужним. Він спричинив "ходіння" віконних шиб, а також натрусив трохи штукатурки.

Варте уваги – Романченко розповів, що наступні 2 місяці можуть бути вирішальними на полі бою: дивіться відео