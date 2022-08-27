Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни через переляк перед партизанами готові вносити серйозні корективи у свої плани. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Окупанти хочуть проводити соцопитування замість "референдуму"

За словами Федорова, росіяни справді проводять активну підготовку щодо проведення так званого "референдуму". Щоправда, завдяки успіхам партизанів їхні плани почали змінюватися.

Якщо раніше вони хотіли провести псевдореферендум наприкінці серпня, то сьогодні вже навіть 11 вересня виглядає дуже смутною датою. Також вже відсутні плани щодо єдиної дати проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях,

– сказав мер Мелітополя.

Через вкрай низьку явку та загрози для колаборантів ворог хоче піти на хитрість.

"росіяни хочуть переформатувати "референдум" під соціологічне опитування, яке триватиме з 11 по 17 вересня, а потім підбивати підсумки", – додав Федоров.

Також відомо, що в групу агітаторів має входити колишній мешканець Криму, який вільно володіє українською. Він має брехати українцям про те, що ніхто їх не буде переслідувати.

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