Про це 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук. Він також зазначив, що для ефективного наступу потрібна велика кількість безпілотників, у росії немає можливості виготовляти власні БПЛА, тому окупанти й попросили про поставки у Ірані. До кінця не відомо, чи погодились у Ірані, але слід зазначити, що і власних дронів у ворога поки чимало.

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Постачання мікродронів – дуже хороший знак для нас, адже саме вони допомагають вести розвідку на дуже короткій відстані,

– зазначає військовий експерт.

Як зазначає Анатолій Кравчук, такі поставки можуть свідчити про те, що наші військові активно готуються до наступальних дій.

"Наші вороги на власному озброєнні не мають нічого схожого і для них мікродрони будуть дуже болючим ударом", – каже він.

Також експерт зазначає, що ми чекамо на повернення наших підрозділів, які прохдять підготовку у Великій Британії та Німеччині, чимало наших військових навчаються боям в умовах міста.

"Плани є, всі вони погоджені із нашими партнерами, тому все йде до нашого контрнаступу, але нам потрібно трохи набрати потужності", – резюмує Анатолій Кравчук.

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