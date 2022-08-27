Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. Он также отметил, что для эффективного наступления нужно большое количество беспилотников, у россии нет возможности производить собственные БПЛА, поэтому оккупанты и попросили о поставках в Иране. До конца не известно, согласились ли в Иране, но следует отметить, что и собственных дронов у врага пока немало.

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Поставка микродронов – очень хороший знак для нас, ведь именно они помогают вести разведку на очень коротком расстоянии.

– отмечает военный эксперт.

Как отмечает Анатолий Кравчук, такие поставки могут свидетельствовать о том, что наши военные активно готовятся к наступательным действиям.

"Наши враги на собственном вооружении не имеют ничего подобного и для них микродроны будут очень болезненным ударом", – говорит он.

Также эксперт отмечает, что мы ждем возвращения наших подразделений, которые проходят подготовку в Великобритании и Германии, многие наши военные учатся боям в условиях города.

"Планы есть, все они согласованы с нашими партнерами, поэтому все идет к нашему контрнаступлению, но нам нужно немного набрать мощности", – резюмирует Анатолий Кравчук.

Подробнее о микродронах Black Hornet: смотрите видео