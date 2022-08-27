Ми не втомлюємося нагадувати про те, що для перемоги над ворогом нашій державі потрібно якомога більше зброї. І це прекрасно розуміють міжнародні партнери, які забезпечують наших військових оснащенням.

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Українці отримають підводні безпілотники

На сайті Міноборони Великої Британії з'явилося повідомлення. У ньому йдеться про те, що наша держава від Лондона отримає чергову військову допомогу. Цього разу мовиться про підводні безпілотники. Але нас забезпечать не лише гаджетами, а й навчать українських військових ними користуватися.

Так, найближчими місяцями наших військових відправлять на навчання. Десятки захисників України опановуватимуть використання підводних безпілотників. Пристрої ці потрібні задля того, щоб виявляти міни й інші вибухонебезпечні предмети.

Передбачено, що нашій державі відправлять шість таких безпілотників. Три з них вирушать зі складу у Великій Британії, а решту ще мають закупити.

Чим особливі ці безпілотники

Передовсім такі пристрої створені для роботи у мілководних прибережних умовах. Ефективна глибина їхнього застосування – 100 метрів. В таких умовах безпілотники можуть не лише виявляти, а й визначати місце розташування міни й ідентифікувати її. Для цього пристрої оснащені цілим набором датчиків.

Тим часом у паралельній реальності росіяни забезпечують своїх військових нікудишнім захистом. Наші захисники затрофеїли ворожу машину, а разом із нею – бронежилети. І саме вони шокували найбільше.

Захист ворога вражає усіх

За словами військових, "плита" для бронежилета – звичайний лист металу. Ним міг бути, наприклад, зігнутий пожежний щит. Тож, ясна річ, що про жодний захист від вогнепальної зброї й мови бути не може.

Але цікавість таки взяла гору. Тож наші військові влаштували умовні краш-тести для цих "бронежилетів". Вистріл з пістолета ці пластини якось, але пережили. Але не виключено, що й такий постріл ворог, "захищений" бронежилетом, може не пережити. З автоматом усе значно простіше. Навіть дві вкупі "пластини" були буквально прошитими. Тож врятуватися в такому випадку неможливо.

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