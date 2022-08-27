Наші військові продемонструвати одну з причин, чому окупанти так активно гинуть у війні. І мовиться, як ви вже зрозуміли, про оснащення бійців країни-агресорки.

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Лист металу замість надійної пластини

Як розповіли військові з 95-тої окремої аеромобільної бригади, їм вдалося "затрофеїти" БТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований). Сама машина мало зацікавила наших хлопців. А от її вміст – навпаки. Особливо бронежилети, які використовують російські військові.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. Тож не рекомендуємо його дивитися дітям, а також людям з уразливою психікою.

Українські військові вражені російськими бронежилетами: дивіться відео

Наші військові вражені тим, що в росії називають бронеплитою. Як вони жартують, це ж просто якийсь шматок зігнутого пожежного щита. І він явно не розрахований на те, щоб бодай якось зберегти життя окупанта. Як бачите, "друга армія світу" забезпечена лише тим, чому просто немає аналогів ніде.

Після цього наші військові вирішили спробувати провести краш-тест для цих "пластин". Вистріл з пістолета залишив слід, але така умовна "броня" дійсно могла б врятувати, якщо вистріл не прицільний. Але з автоматом вона й близько не впоралася. Ба більше, дві вкупі не зуміли б бодай якось захистити окупанта.

"Шиються" обидві звичайним 5.45 наскрізь. Отак ідіть умирайте за матушку росію. Більше вам нічого не допоможе!,

– наголосив військовий.

Задля справедливості зауважимо, що далеко не всі окупанти так кепсько оснащені. Але хай там як, наших військових це не зупиняє. Адже станом на 27 серпня ми ще більше наблизилися до 50 тисяч знищених загарбників.

Втрати ворога ростуть щодня

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 46 500 російських військових. А от упродовж минулої доби квитки на "концерт кобзона" отримали 250 загарбників.

Що стосується техніки, то її в окупантів теж щодня стає все менше. На брухт уже перетворили 1939 танків, 4254 бойові броньовані машини, 1045 артилерійських систем, 274 РСЗВ, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, на балансі ворожої армії на 234 літаки, 202 гелікоптери, 836 БпЛА, 196 крилаті ракети, 15 суден і 3165 автомобілі й автоцистерни менше.

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