Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він також зазначив, що шлях через Крим більш безпечний, але там потрібно бути морально стійким, бо усіх чоловіків окупанти змушують проходити "фільтрацію" – тримають у клітках, наче звірів.

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За словами мера Мелітополя, другий шлях для виїзду – через місто Василівка, це єдина дорога до вільної і підконтрольної Україні території. Варто зазначити, що це єдиний блокпост для усіх українських міст у окупації.

Станом на ранок 26 серпня, у черзі на виїзд понад 700 авто і це надскладно, адже можна ночувати в цій черзі 4-5 діб,

– каже Федоров.

Очільник Мелітополя каже, що окупанти не цураються будь-яких корупційних схем, якщо є бажання виїхати без черги, то це коштує 300-500 доларів.

Детальніше про шляхи порятунку із окупації: дивіться відео

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