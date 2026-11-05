Некоторые села месяцами без электричества: какова ситуация на оккупированных территориях Запорожья

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, местный гауляйтер Балицкий вновь сообщал об атаке на магистральные сети, которые расположены вовсе не на территории Запорожской области. Но из-за этого начались проблемы с электричеством даже у них, а графики отключений перестали действовать.

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Какова ситуация в Мелитополе?

Как подчеркнул корреспондент, в некоторых селах на временно оккупированных территориях электроэнергии фактически нет. В Мелитополе она бывает чаще. Однако в дополнение к этому там нарастают проблемы с газом.

Также оккупационная администрация в Энергодаре уже разослала уведомления о том, что отопления в ближайшее время не будет. В целом им не удается обеспечить нормальное снабжение газом, водой, электроэнергией и т. д.

Зато у них есть возможности праздновать. Вчера они провели какой-то праздник под названием "День народного единства". Там собралось несколько десятков человек и закипятили самовар. До полномасштабной войны в Мелитополе проходили многотысячные праздники. Фестиваль черешни; были театрализованные выступления со звездами эстрады. На праздники приходили десятки тысяч людей. А теперь все вот так– подчеркнул корреспондент.

Корреспондент рассказал, какова ситуация на временно оккупированных территориях Запорожья: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в России утвердили три пропагандистских учебника по истории оккупированной Запорожской области для 5–7 классов. На это ушло 3 года.