Деякі села місяцями без електроенергії: яка ситуація на окупованих територіях Запоріжжя

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, тамтешній гауляйтер Балицький знову повідомляв про атаку на магістральні мережі, які розташовані взагалі не на території Запорізької області. Але через це почалися проблеми зі світлом навіть у них, а графіки відключення перестали діяти.

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Яка ситуація в Мелітополі?

Як наголосив кореспондент, в деяких селах на тимчасово окупованих територіях електроенергії фактично немає. В Мелітополі вона буває частіше. Однак на додачу там наростають проблеми із газом.

Також окупаційна адміністрація в Енергодарі вже розіслала повідомлення, що опалення найближчим часом не буде. Загалом їм не вдається забезпечити нормальне постачання газу, води, електроенергії тощо.

Зате у них є можливості святкувати. Вчора вони провели якесь свято під назвою День народного "єдінства". Там зібралося щось кілька десятків людей та закип'ятили самовар. До повномасштабної війни у Мелітополі проходили багатотисячні свята. Фестиваль черешні; були театралізовані виступи із зірками естради. На свята приходили десятки тисяч людей. А тепер все ось так– підкреслив кореспондент.

Кореспондент розповів, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в Росії затвердили три пропагандистські підручники з історії окупованої Запорізької області для 5 – 7 класів. Вони витратили на це 3 роки.