Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, ссылаясь на источники в СБУ.

Мелитополь временно захватили российские военные

Жители временно захваченного российскими захватчиками Мелитополя на Запорожье не согласны с появлением оккупантов в своем городе.

2 марта тысячи людей с флагами Украины вышли на улицы и пытаются показать россиянам, что им здесь не рады.

Люди скандировали "Одна, единая, соборная Украина" и слали оккупантов по адресу прописки российского корабля.

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