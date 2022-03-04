Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, посилаючись на джерела в СБУ.

Мелітополь тимчасово захопили російські військові.

Жителі тимчасово захопленого російськими загарбниками Мелітополя на Запоріжжі не згодні з появою окупантів у своєму місті.

2 березня тисячі людей з прапорами України вийшли на вулиці та намагаються показати росіянам, що їм тут не раді.

Люди скандували "Одна, єдина, соборна Україна" та слали окупантів за адресою прописки російського корабля.

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