По данным местного издания, она находится в здании Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий.
Важно Мелитопольские фермеры отравили российских военных черешней, – мэр
Этот вуз закрылся несколько лет назад, а корпус был выставлен на продажу. Один из экс-кандидатов в нардепы, который проиграл выборы, купил его. Однако оккупанты имущество отобрали и уже несколько дней у корпуса заметна суета. Военные завозят туда кровати и стройматериалы.
А в здании промышленно-экономического колледжа, расположенного неподалеку, коллаборанты открывают департамент образования Запорожской области.
Мелитопольцы борются с оккупантами
Видя достижения наших защитников, и без того решительно настроенные украинцы оказывают все более активное сопротивление захватчикам на временно оккупированных территориях. Они не желают подчиняться или сотрудничать с россиянами, и не устают всячески им об этом сообщать.
Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как оккупанты начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.
Сейчас партизанское движение набрало новые обороты. Мелитопольцы начали травить россиян, похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры прибавляют к урожаю смертоносные "бонусы".
ВСУ продвигаются на Запорожье и Херсонской области
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.
Федоров добавил, что враг терпит существенные потери. В частности, за последние несколько дней на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военные ликвидировали вертолет и российскую артиллерию "Акация".
Важно – актуальная карта боевых действий по состоянию на 17 июня: смотрите видео