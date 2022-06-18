За даними місцевого видання, вона розташована у будівлі Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.

Важливо Мелітопольські фермери отруїли російських військових черешнею, – мер

Цей виш закрився кілька років тому, а корпус був виставлений на продаж. Один з екскандидатів у нардепи, який програв вибори, купив його. Проте окупанти майно відібрали і вже кілька днів біля корпусу помітна метушня. Військові завозять туди ліжка та будматеріали.

Цікаво! Раніше повідомляли, що в одному з міських інтернатів орки розмістять кадетське училище.

А у будівлі промислово-економічного коледжу, розташованого неподалік, колаборанти відкривають департамент освіти Запорізької області.

Мелітопольці борються з окупантами

Бачачи здобутки наших захисників, і без того рішуче налаштовані українці чинять все активніший опір загарбникам на тимчасово окупованих територіях. Вони не бажають підкорятися чи співпрацювати з росіянами, і не втомлюються усіляко їм про це повідомляти.

Якщо спершу в Мелітополі активно проводили мітинги та протести, то після того, як окупанти почали заарештовувати активістів, люди перейшли до іншої стадії спротиву. До прикладу, співпрацюючи з силовими структурами України, вони організували підрив ліній залізничного транспорту та бронепотягу.

Зараз партизанський рух набрав нових обертів. Мелітопольці почали труїти росіян, які викрадають українську сільськогосподарську продукцію, зокрема славнозвісну мелітопольську черешню. Місцеві фермери додають до врожаю смертоносні "бонуси".

Зверніть увагу! Мелітопольці й далі показують загарбникам, що не хочуть жити за їхніми правила. Наприклад, зараз у Мелітополі росіяни агітують містян реєструватися у їхній новій податковій інспекції. Однак за 3 дні, відколи працює ця система, жоден приватний підприємець не зареєструвався у ній.

ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Херсонщині

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.

Федоров додав, що ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за останні кілька днів на Херсонському та Запорізькому напрямках українські військові ліквідували гвинтокрил та російську артилерію "Акація".

Важливо – актуальна карта бойових дій станом на 17 червня: дивіться відео