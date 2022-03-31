Врачи не могут работать в таких условиях. Они постоянно находятся под давлением.
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Врачи не выдерживают давления и шантажа и покидают свои рабочие места. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что 40 – 50% врачебного персонала уехало из Мелитополя,
– рассказал мэр Иван Федоров.
Чиновник отметил, что город уже близок к гуманитарной катастрофе. Местные жители находятся в заложниках русских военных.
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