Лікарі не можуть працювати у таких умовах. Вони постійно перебувають під тиском.

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Лікарі не витримують тиску та шантажу й покидають свої робочі місця. На сьогодні ми можемо казати про те, що 40 – 50% лікарського персоналу поїхало з Мелітополя,

– розповів мер Іван Федоров.

Чиновник зазначив, що місто вже близьке до гуманітарної катастрофи. Місцеві мешканці перебувають у заручниках російських військових.

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