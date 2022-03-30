Окупанти разом із колаборантами конфіскували всю попередню гуманітарку, яку відправили із Запоріжжя. Там були харчі, ліки та предмети гігієни, повідомляє 24 канал.

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Наразі російські військові знімають кумедні репортажі для власного телебачення і показують, як роздають українську гуманітарну допомогу як свою – нібито її привезли саме російські війська.

На камерах видно, що етикетки – європейських фірм. Зрозуміло, що жодної такої допомоги в них немає. Вони просто конфіскували привезену із Запоріжжя гуманітарку і роздають від себе як "благодійники".

Окупанти просять паспортні дані

Також окупанти роздають якусь гуманітарну допомогу, примушуючи на листках вказувати людей свої паспортні дані і розписуватися за щось.

Ймовірно, росіяни мають намір скористатися цими паспортними даними людей і подати їх як підписні листи за свій "референдум".

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Поширення пропагандистських листівок

У Мелітополі поширюють пропагандистські листівки, де пишуть про те, "як добре, що прийшла російська окупаційна влада".

Листівки містять поєднання наративів радянської пропаганди, нацистських постулатів "русского мира" і середньовічного "махрового православ'я".