Гуманітарну допомогу також будуть доставляти до Бердянська. Про це заявила Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.
Цікаво Графік евакуаційних рейсів Укрзалізниці на 30 березня
Гуманітарні коридори 30 березня
- евакуація маріупольців і доставка гуманітарної допомоги до Бердянська;
- доставка гуманітарної допомоги і евакуація людей з Мелітополя,
- проїзд колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя
Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітраною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.
На зворотньому шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Звернення Ірини Верещук: дивіться відео