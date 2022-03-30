Гуманітарну допомогу також будуть доставляти до Бердянська. Про це заявила Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Цікаво Графік евакуаційних рейсів Укрзалізниці на 30 березня

Гуманітарні коридори 30 березня

евакуація маріупольців і доставка гуманітарної допомоги до Бердянська;

доставка гуманітарної допомоги і евакуація людей з Мелітополя,

проїзд колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя

Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітраною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

На зворотньому шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео