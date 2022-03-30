Відповідну інформацію оприлюднили на офіціному сайті українського національного перевізника.
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Графік рейсів на 30 березня
Краматорськ:
- 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 23:30 – 34/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль (квитки в продажі);
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль (квитки в продажі);
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм;
- 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль (квитки в продажі);
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки в продажі).
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49, (квитки в продажі);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13, квитки в продажі).
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки в продажі);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі).
Чехія:
- 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін.
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
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