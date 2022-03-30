Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте украинского национального перевозчика.
Читайте также: Укрзализныця определила 50 вагонов в 32 поездах, которые будут доставлять гуманитарный груз
График рейсов на 30 марта
Краматорск:
- 13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр;
- 23:30 – 34/233 Чоп – Днепр.
Международные эвакуационные рейсы на 30 марта
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже);
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Пшемысль (билеты в продаже);
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до станции Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм;
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже);
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).
Словакия:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чьерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49, билеты в продаже);
- 16:50 № 961 Чоп – Чьерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13, билеты в продаже).
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже).
Чехия:
- 12:00 №911 Мостиска 1 – Богумин.
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.
Украинка рассказала, как получила жилье в Германии: смотрите видео