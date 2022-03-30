Гуманитарную помощь также будут доставлять в Бердянск. Об этом заявила Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
Интересно График эвакуационных рейсов Укрзализныци на 30 марта
Гуманитарные коридоры 30 марта
- эвакуация мариупольцев и доставка гуманитарной помощи в Бердянск;
- доставка гуманитарной помощи и эвакуация людей из Мелитополя,
- проезд колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье
Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.
На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
Обращение Ирины Верещук: смотрите видео