"Это просто какая-то шутка": Мельник раскритиковал назначение россиянина на должность в ООН по разминированию

Об этом сообщает "Укринформ".

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Какие подробности?

Украинская делегация озвучила свою позицию во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванного в связи с ударами по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

Андрей Мельник подчеркнул ответственность государства-агрессора за масштабное минное загрязнение украинской территории и отметил, что подобные кадры не могут отвечать за инициативы в сфере безопасности.

Откровенно говоря, украинцы были шокированы, если не сказать возмущены, когда узнали, что генеральный секретарь недавно назначил высокопоставленного чиновника из России помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции– сказал Мельник.

Дипломат обратил внимание на то, что именно Россия превратила украинские земли в самую опасную и заминированную территорию в мире, поэтому доверять представителю Москвы подобные функции недопустимо.

Он иронично заметил, что "противоминная деятельность" российского представителя – "это просто какая-то шутка".

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Критика бездействия организации в прекращении войны

Помимо кадровой политики секретариата, украинский представитель высказал претензии относительно полной пассивности международного института в мирном урегулировании и отсутствия результативных шагов для прекращения агрессии.

Вместо того чтобы сидеть здесь и побуждать Раду Безопасности принимать резолюции, необходимые для прекращения этой войны, ООН даже не стоит за рулем каких-либо посреднических усилий. Ее даже нет в автомобиле. Нет даже в багажнике– отметил Мельник.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано в связи с очередной волной российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке созвали внеочередное заседание Рады Безопасности ООН,, посвященное российской войне против Украины. Киев призывает международных партнеров добиться прекращения ударов по мирным жителям и усилить санкционное и политическое давление на Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что дипломатические переговоры не должны отвлекать внимание международного сообщества от жертв российской агрессии и ее последствий для гражданского населения.