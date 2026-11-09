"Це просто якийсь жарт": Мельник розкритикував посаду росіянина в ООН з розмінування

Про це повідомляє "Укрінформ".

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Українська делегація озвучила свою позицію під час термінового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, скликаного через удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

Андрій Мельник наголосив на відповідальності держави-агресора за масштабне мінне забруднення української території та зауважив, що подібні кадри не можуть відповідати за безпекові ініціативи.

Відверто кажучи, українці були шоковані, якщо не сказати обурені, коли дізналися, що генеральний секретар нещодавно призначив високопосадовця з Росії помічником генсека з питань протимінної діяльності та поліції– сказав Мельник.

Дипломат звернув увагу на те, що саме Росія перетворила українські землі на найбільш небезпечну та заміновану територію у світі, тому довіряти представнику Москви подібні функції неприпустимо.

Він іронічно зауважив, що "протимінна діяльність" російського представника – "це просто якийсь жарт".

Реклама

Критика бездіяльності організації у припиненні війни

Окрім кадрової політики секретаріату, український представник висловив претензії щодо повної пасивності міжнародної інституції у мирному врегулюванні та відсутності результативних кроків для зупинення агресії.

Замість того щоб сидіти тут і спонукати Раду Безпеки ухвалювати резолюції, необхідні для припинення цієї війни, ООН навіть не перебуває за кермом будь-яких посередницьких зусиль. Її навіть немає в автомобілі. Немає навіть у багажнику– зауважив Мельник.

Засідання Ради безпеки ООН скликали у зв'язку з черговою хвилею російських атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нью-Йорку скликали позачергове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене російській війні проти України. Київ закликає міжнародних партнерів домогтися припинення ударів по мирних жителях і посилити санкційний та політичний тиск на Москву.

Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що дипломатичні переговори не повинні відвертати увагу міжнародної спільноти від жертв російської агресії та її наслідків для цивільного населення.