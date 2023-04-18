Россияне захватили Бучу в начале полномасштабной войны России против Украины. Небольшой город в Киевской области находился в оккупации 33 дня – до 31 марта 2022 года, пока ВСУ не освободили населенный пункт.

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Чтобы почтить память украинцев, защищавших город и погибших от рук врагов, в Буче установили Мемориал. Проектированием, изготовлением сложных декоративных конструкций и монтажом объекта занималась производственная компания UASTAL – ООО "Сторожук".

Часть металлопроката для стальных деталей Мемориала отгрузил Метинвест-СМЦ. В частности, речь идет о горячекатаном листе и профильных трубах,

– рассказали в компании Метинвест.



Новый Мемориал в Буче чтит память смелых украинцев / Фото Метинвест

Финальные работы по установке Мемориала, а также его торжественное открытие с поднятием Государственного флага состоялись в конце марта. В годовщину освобождения города от российской армии в Буче побывали президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники 4 стран:

Молдовы,

Словакии,

Хорватии,

Словении.



Работы по установке Мемориала в Буче завершились в конце марта / Фото Метинвест

К слову, сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны. 300 тонн металла для него изготовили на комбинате Азовсталь до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, между столичными районами Троещина и Дарница запустили 8 новых трамваев. Сталь для современного электротранспорта также была сделана на мариупольском меткомбинате.