По словам Юлии Мендель, на то, чтобы согласиться на фотосессию для журнала ее вдохновил президент Владимир Зеленский, с которым она говорила летом 2021 года о сотрудничестве с международными СМИ. Глава государства обсуждал с экс-представительницей возможность стать лицом одного из выпусков журнала Men's Health.

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Почему Мендель отказалась

Юлия Мендель рассказала, что желание Владимира Зеленского попасть на обложку популярного журнала, вдохновило ее на то, чтобы и самой сделать то же самое, правда, в Playboy.

Взвесив все "за" и "против", я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного мужчины, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого? Особенно, если представители Playboy обещали, что я не должна быть обнаженной,

– рассказала Мендель.

Однако, как отметила экс-представитель президента, они больше не обсуждали этот вопрос с Владимиром Зеленским. Мендель добавила, что ей просто не хватило смелости согласиться стать лицом одного из выпусков Playboy.

Мендель держит в тайне имя своего возлюбленного

Юлия Мендель в 2022 году впервые прокомментировала слухи о романе с президентом Владимиром Зеленским. Она опровергла эту информацию и подчеркнула, что ее отношения с главой государства были исключительно профессиональными.

В то же время бывшая пресс-секретарь заинтриговала всех фотографиями со своим новым возлюбленным. Правда, на фото не видно его лица. Мендель держит имя избранника пока в тайне. По ее словам, он публичная личность, но они оба "из разных лагерей" и она боится, что хейт, который льется в ее сторону, перекинется на ее возлюбленного.

Однако Мендель отметила, что готова назвать имя избранника уже этой весной.

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