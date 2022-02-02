Мендель боится, чтобы хейт не перешел на ее избранника

Ранее журналистка опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой ее обнимает мужчина. Однако фотография была обрезана и читатели могли увидеть только руки любимого Мендель.

К теме Думаю, у меня была прослушка, – Мендель

Фотографию экс-советница Владимира Зеленского подписала словами: "Многие пытаются любить, но не умеют. Другие – умеют любить, но боятся. Спасибо за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня". Но на русском.

Теперь Мендель говорит, что ее возлюбленный готов рассказать общественности об их отношениях. В то же время журналистка еще сомневается, ведь боится, что весь негатив, который на нее вылили, перейдет к ее избраннику.

Мой партнер – публичный человек. Любимый уже готов раскрыть все карты, а я – нет. Волнуюсь, что количество негатива, которое было направлено на меня, может перейти на него,

– подчеркнула журналистка.

Она добавила, что, возможно, объявит о своих отношениях 14 февраля, в День Всех Влюбленных. Однако девушка все-таки хочет подержать интригу до весны.

Мендель планирует рассказать их историю любви самостоятельно, а не с помощью таблоидов. Журналистка подчеркнула, что они с любимым работают в разных сферах.

"Мы с ним немного из разных "лагерей". Поэтому, мне несколько боязно", – призналась экс-советница президента.

Журналистка прокомментировала слухи о романе с Зеленским

Когда Мендель еще была пресс-секретарем президента, в информационном пространстве ходили слухи об их "романе". Некоторые СМИ даже писали, что девушка забеременела от Владимира Зеленского. В декабре 2021 года журналистка впервые прокомментировала слухи и опровергла их.

Мендель подчеркнула, что с главой государства имела только профессиональные отношения. А ложь об их романе была "информационной атакой на президентскую чету". При этом саму журналистку использовали "как объект".

Это может вас заинтересовать – интервью с Юлией Мендель на 24 канале: видео