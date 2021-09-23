Как сказала Мендель в программе Сергея Лещенко "Что это было?", НАБУ следило за некоторыми членами Офиса Президента.

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Бывший пресс-секретарь отметила, что, заходя в кабинеты чиновников, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". Это означает, что в кабинете может быть прослушка или другие устройства. Преимущественно их размещали в кабинетах многих людей с "рисковыми должностями".

В 2019 году был случай, когда НАБУ поймала без нашего ведома на взятке сотрудницу Офиса Президента. Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит НАБУ следит,

– вспомнила Мендель.

Она предположила, что и в ее кабинете могла быть прослушка. Хотя никакой таблички "За вами следит НАБУ" в кабинете не было.

"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета", – сказала экс-спикер Зеленского.

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