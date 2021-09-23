Як сказала Мендель у програмі Сергія Лещенка "Що це було?", НАБУ стежило за деякими членами Офісу Президента.

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Колишня речниця зазначила, що, закодячи до кабінетів високопосадовців, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". Це означає, що у кабінеті може бути прослушка або інші пристрої. Переважно їх розміщували у кабінетах багатьох людей з "ризиковими посадами".

У 2019 році був випадок, коли НАБУ спіймала без нашого відому на хабарі співробітницю Офісу Президента. Ми про це дізналися ледь не останніми. Значить НАБУ стежить,

– згадала Мендель.

Вона припустила, що і в її кабінеті могла бути прослушка. Хоч ніякої таблички "За вами стежить НАБУ" укабінеті не було.

"Я думаю, що так, тому що я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, окрім кабінету", – сказала ексречниця Зеленського.

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