Про це ексречниця президента розповіла в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка. Мендель також зауважила, що 2,5 роки працювала тісно з міжнародними медіа.

До теми "Нові майдани – нові банани": Мендель знову відзначилась неоднозначною заявою

"Я думаю, міжнародні медіа – це була моя сильна сторона (в Офісі Президента – 24 канал), адже я знаю, як вони функціонують. Я друкувалась у The New York Times, у нас був фільм з Vice News, я публікувалась в Politico Europe і мала широкі контакти з багатьма медіа", – запевнила вона.

Окрім того, мій рівень англійської дозволяє мені переходити на різні мови,

– наголосила Мендель.

Мендель: Людина не може працювати 24 на 7

Мендель також зазначила, що під час роботи в Офісі Президента навантаження було дуже великим. Мовляв, у нинішнього прессекретаря стільки обов'язків немає.

Те, чим мені довелося керувати і стратегічно, і тактично – значно більше поле для роботи, ніж є у нинішнього прессекретаря. Було більше функціоналу,

– зауважила ексречниця.

"Перед відходом я говорила, що це неправильно. Не може людина працювати 24 на 7", – додала Мендель.

Довідка. Про звільнення Юлії Мендель з посади прессекретаря Володимира Зеленського стало відомо у травні. В ОП назвали 3 причини такого рішення. У червні стало відомо, що її замінить Сергій Никифоров.

Ба більше, ексречниця президента похизувалася, що пробула на посаді довше, ніж середньостатистичний американець.

"Я нещодавно спілкувалась з представниками уряду США. Вони сказали, що середній проміжок часу, який проводять на державних посадах у США, – це 18 місяців. Я провела більше", – запевнила вона.

Зверніть увагу Це вигідно ворогам, – Мендель відреагувала на обстріл авто Шефіра

Були і помилки, – Мендель

Про помилки Мендель згадала теж.

"Звісно, були помилки. В кого їх не було? Ми були новою командою. Я вважаю, що кожна помилка зробила мене сильнішою, адже були зроблені певні висновки", – сказала вона.

Дивіться інтерв'ю з Юлією Мендель у програмі "Що це було?": відео