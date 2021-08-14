Відеоанонс Юлія Мендель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Сама ж програма має вийти 14 серпня на одному з українських телеканалів.

Нещодавно Юлія Мендель поскаржилась на дискримінацію та цькування від оточення Порошенка

"Майдани – банани"

Нові майдани – нові банани. Заклики виходити на майдани вже просто перетворюють нас на бананову республіку,

– підписала своє відео Мендель.

Вочевидь, Мендель на увазі протестні акції, які періодично проводять активісти. Втім, у такому реченні слово "майдан", яке є сталим означенням двох українських революцій, сприймається як цілком негативне явище, що призводить до розрухи.

Не так давно у мережі спалахнув скандал через неоднозначну заяву Мендель про Майдан. Так, вона у своїй книзі "Кожен з нас президент" характеризує прихід Зеленського до влади як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані". Згодом вона пояснила, що не хотіла нікого образити цією фразою.

Втім, у відеоанонсі програми від Юлії Мендель немає порівнянь революцій із бананами, а України – з банановими республіками.

Чи віримо ми, що нам потрібна ще одна революція, щоб збудувати сильну та успішну Україну. Чи віримо, що гурт молодих радикально налаштованих хлопців, що викрикують патріотичні гасла, може щось змінити у владі?

– риторично питає Мендель у відео.

Довідка. Бананова республіка – це іронічна і подекуди саркастична назва сировинно-аграрної країни так званого "Третього світу". Такі держави політично недорозвинені, а їхня економіка слабка та несамостійна. Бананова республіка перебуває під управлінням самопризначеної влади, так званої хунти.

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