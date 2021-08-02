Колишня речниця президента написала пост про глобальні проблеми суспільства, зокрема об'єктивізацію та сексуалізацію, гендерні стереотипи та сексизм.
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Мендель вирішила відповісти хейтерам
Юлія Медель вирішила відповісти кривдникам цікавими фото і не менш цікавим дописом. У ньому вона вирішила поділитися проблемами часу перебування на своїй колишній посаді.
Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті… Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що "така, як я", працює так само багато і так само важливо, як і "дорослі дяді". Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об'єктивацію,
– пише Мендель.
Також вона переконана, що її роботу на посаді речниці можна оцінити по-справжньому тільки тепер.
Хто ображав Мендель
У своєму дописі вона не назвала жодного імені. Однак "під роздачу" потрапив канал "Прямий". Мендель зазначила, що цей телеканал просив у неї неупереджене інтерв'ю. Вочевидь, вона від цієї пропозиції відмовляється.
У коментарях думки людей розділилися. Хтось захоплюється ексречницею Зеленського, хтось навпаки хейтить її.
Останні новини про Юлію Мендель
- У квітні 2021 року речниця Зеленського написала заяву на звільнення за власним бажанням. Однією із причин такого рішення в ОП назвали "божевільний хейт".
- На посаді її замінив Сергій Никифоров. Сама ж Мендель отримала посаду позаштатної радниці голови ОП Андрія Єрмака.
- Також ексречниця президента нещодавно видала свою книгу "Кожен із нас президент", яка надійшла у продаж 9 липня 2021 року.