Колишня речниця президента написала пост про глобальні проблеми суспільства, зокрема об'єктивізацію та сексуалізацію, гендерні стереотипи та сексизм.

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Мендель вирішила відповісти хейтерам

Юлія Медель вирішила відповісти кривдникам цікавими фото і не менш цікавим дописом. У ньому вона вирішила поділитися проблемами часу перебування на своїй колишній посаді.

Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті… Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що "така, як я", працює так само багато і так само важливо, як і "дорослі дяді". Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об'єктивацію,

– пише Мендель.

Також вона переконана, що її роботу на посаді речниці можна оцінити по-справжньому тільки тепер.

Хто ображав Мендель

У своєму дописі вона не назвала жодного імені. Однак "під роздачу" потрапив канал "Прямий". Мендель зазначила, що цей телеканал просив у неї неупереджене інтерв'ю. Вочевидь, вона від цієї пропозиції відмовляється.

Зверніть увагу! Канал "Прямий" офіційно належить п'ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку. У лютому політик нібито за "мільйони та мільйони" викупив ЗМІ в свого соратника Володимира Макеєнка.

У коментарях думки людей розділилися. Хтось захоплюється ексречницею Зеленського, хтось навпаки хейтить її.

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