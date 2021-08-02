Бывшая пресс-секретарь президента написала пост о глобальных проблемах общества, в частности объективизации и сексуализации, гендерных стереотипах и сексизме.
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Мендель решила ответить хейтерам
Юлия Медель решила ответить обидчикам интересными фото и не менее интересным сообщением. В нем она решила поделиться проблемами времени пребывания на своей прежней должности.
Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви... Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения из-за неверия, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я – максимум – гожусь на сексуальную объективацию,
– пишет Мендель.
Также она убеждена, что ее работу на должности спикера можно оценить по-настоящему только сейчас.
Кто обижал Мендель
В своей заметке она не назвала ни одного имени. Однако "под раздачу" попал канал "Прямой". Мендель отметила, что этот телеканал просил у нее беспристрастное интервью. Очевидно, она от этого предложения отказывается.
В комментариях мнения людей разделились. Кто-то восхищается экс-спикером Зеленского, кто-то наоборот хейтит ее.
Последние новости о Юлии Мендель
- В апреле 2021 года спикер Зеленского написала заявление на увольнение по собственному желанию. Одной из причин такого решения в ОП назвали "сумасшедший хейт".
- На посту ее заменил Сергей Никифоров. Сама же Мендель получила должность внештатного советника председателя ОП Андрея Ермака.
- Также экс-спикер президента недавно издала свою книгу "Каждый из нас президент", которая поступила в продажу 9 июля 2021 года.