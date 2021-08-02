Бывшая пресс-секретарь президента написала пост о глобальных проблемах общества, в частности объективизации и сексуализации, гендерных стереотипах и сексизме.

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Мендель решила ответить хейтерам

Юлия Медель решила ответить обидчикам интересными фото и не менее интересным сообщением. В нем она решила поделиться проблемами времени пребывания на своей прежней должности.

Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви... Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения из-за неверия, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я – максимум – гожусь на сексуальную объективацию,

– пишет Мендель.

Также она убеждена, что ее работу на должности спикера можно оценить по-настоящему только сейчас.

Кто обижал Мендель

В своей заметке она не назвала ни одного имени. Однако "под раздачу" попал канал "Прямой". Мендель отметила, что этот телеканал просил у нее беспристрастное интервью. Очевидно, она от этого предложения отказывается.

Обратите внимание! Канал "Прямой" официально принадлежит пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко. В феврале политик якобы за "миллионы и миллионы" выкупил СМИ в своего соратника Владимира Макеенко.

В комментариях мнения людей разделились. Кто-то восхищается экс-спикером Зеленского, кто-то наоборот хейтит ее.

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