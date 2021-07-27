Про це Мендель повідомила у своєму фейсбуці. Колишня речниця Зеленського також опублікувала відео, на якому видно, як вона підписує цю книгу.
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"У ній (книзі – 24 канал) багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?", – так Мендель підписала свій допис у соцмережі.
Що ще сказала Мендель
У прикріпленому до нього відео вона звернулася до Дмитра Пєскова й пояснила, що вирішила відправити йому свою книгу – я к колишня прессекретарка українського президента чинному прессекретарю російського лідера.
Можливо, вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору,
– наголосила Мендель.
Мендель звернулася до Пєскова: дивіться відео
"Кожен з нас президент" – що відомо про книгу Мендель
- Книга колишньої речниці президента з'явилася на прилавках в липні 2021 року. Мендель анонсувала, що видання буде "відвертим та провокативним".
- У книзі вона описує перемоги Зеленського та підступи Порошенка. Згадує також й чинного та колишнього глав Офісу Президента.
- Одна із частин про "негігієнічні та холодні ночі" на Майдані викликала обурення в українців. Тож незабаром Мендель поспішила виправдатися.