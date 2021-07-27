Про це Мендель повідомила у своєму фейсбуці. Колишня речниця Зеленського також опублікувала відео, на якому видно, як вона підписує цю книгу.

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"У ній (книзі – 24 канал) багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?", – так Мендель підписала свій допис у соцмережі.

Що ще сказала Мендель

У прикріпленому до нього відео вона звернулася до Дмитра Пєскова й пояснила, що вирішила відправити йому свою книгу – я к колишня прессекретарка українського президента чинному прессекретарю російського лідера.

Можливо, вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору,

– наголосила Мендель.

Мендель звернулася до Пєскова: дивіться відео

"Кожен з нас президент" – що відомо про книгу Мендель