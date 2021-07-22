Юлія Мендель поспішила виправдатися та заявила, що не збиралася когось ображати.

Важливо "Два метри сексу" та "хамуватий люмпен" Богдан: найцікавіші уривки з книги Мендель

Водночас ексречниця президента переконана, що цю цитату вирвали з контексту.

Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти євромайдану, я його висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом,

– відповіла вона.

Крім того, на її думку, бурхлива реакція на уривок з її книги є наслідком дезінформацією".

Про яку цитату мовиться

У своїй книзі "Кожен з нас президент" Мендель характеризує прихід Зеленського до влади як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані".

"Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть", – написала Мендель.

Додамо, що книга Юлії Мендель з'явилася у продажі ще 9 липня. Її вартість становить 190 гривень. "Кожен із нас президент" складається із 288 сторінок. На обкладинці зображена сама авторка у темно-синьому костюмі та на такому ж фоні.