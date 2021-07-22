Юлия Мендель поспешила оправдаться и заявила, что не собиралась кого-то обижать.

Важно "Два метра секса" и "хамоватый люмпен" Богдан: самые интересные отрывки из книги Мендель

В то же время экс-представитель президента убеждена, что эту цитату вырвали из контекста.

Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала для иностранных медиа. Я считаю, что это был большой прорыв,

– ответила она.

Кроме того, по ее мнению, бурная реакция на отрывок из ее книги является следствием дезинформации.

О какой цитате говорится

В своей книге "Каждый из нас президент" Мендель характеризует приход Зеленского к власти как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане".

"Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или обрызганным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков", – написала Мендель.

Добавим, что книга Юлии Мендель появилась в продаже еще 9 июля. Ее стоимость составляет 190 гривен. "Каждый из нас президент" состоит из 288 страниц. На обложке изображена сама автор в темно-синем костюме и на таком же фоне.