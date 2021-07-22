Як сказала Мендель в інтерв'ю, часто заборона поширювалася на питання про тимчасово окупований Крим.

Важливо Мендель пояснила свою цитату з книги про "брудні намети" Революції Гідності

Сама Мендель заявила, що не розуміє, чому була заборона говорити про півострів. Вона згадала, що в ОП приходило дуже багато журналістських запитів, які залишалися без відповіді.

На жаль, була заборона на те, щоб коментувати навіть найзрозуміліші, найзвичайнісінькі речі; позиції, від яких ми ніколи не відійдемо. Наприклад, часто це стосувалося питання "скажіть про Крим",

– зазначила ексречниця Зеленського.

Вона уточнила, що "добро" не давав тодішній керівник інформаційної політики. На запитання, чи говорить вона про Кирила Тимошенка, Мендель не відповіла.

До теми "Два метри сексу" та "хамуватий люмпен" Богдан: найцікавіші уривки з книги Мендель

Наприкінці квітня з'явилася інформація про те, що Юлія Мендель піде з посади прессекретарки Володимира Зеленського. Вона запевнила, що таке рішення було її власною ініціативою. Серед причин, які призвели до цього, Мендель назвала погіршення здоров'я. Мовляв, навантаження у неї було значно більшим, ніж у будь-якого речника. Тепер ексречниця президента лікується приблизно 3 місяці.