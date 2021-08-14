Видеоанонс Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Инстаграме. Сама же программа должна выйти 14 августа на одном из украинских телеканалов.
Недавно Юлия Мендель пожаловалась на дискриминацию и травлю от окружения Порошенко
"Майданы – бананы"
Новые майданы – новые бананы. Призывы выходить на майданы уже просто превращают нас в банановую республику,
– подписала свое видео Мендель.
Очевидно, Мендель имела в виду протестные акции, которые периодически проводят активисты. Впрочем, в таком предложении слово "майдан", которое является постоянным обозначением двух украинских революций, воспринимается как вполне негативное явление, что приводит к разрухе.
Не так давно в сети вспыхнул скандал из-за неоднозначного заявления Мендель о Майдане. Так, она в своей книге "Каждый из нас президент" характеризует приход Зеленского к власти как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане". Впоследствии она объяснила, что не хотела никого обидеть этой фразой.
Впрочем, в видеоанонсе программы от Юлии Мендель нет сравнений революций с бананами, а Украины – с банановыми республиками.
Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину. Верим ли, что группа молодых радикально настроенных парней, что выкрикивают патриотические лозунги, может что-то изменить во власти?
– риторически спрашивает Мендель в видео.
Последние новости о Юлии Мендель
- В апреле 2021 года пресс-секретарь Владимира Зеленского, проработавшая на этой должности почти 2 года, написала заявление на увольнение по собственному желанию.
- Одной из причин такого решения в офисе Президента назвали "безумный хейт".
- На посту ее заменил журналист Сергей Никифоров. Сама же Мендель получила должность внештатной советницы председателя ОП Андрея Ермака.
- Юлия Мендель недавно издала свою книгу "Каждый из нас президент", которая поступила в продажу 9 июля 2021 года.
- Мендель пожаловалась на слишком большое количество внимания к ней и ее деятельности. В частности она вспомнила телеканал "Прямой", владельцем которого является Петр Порошенко.