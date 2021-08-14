Видеоанонс Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Инстаграме. Сама же программа должна выйти 14 августа на одном из украинских телеканалов.

Недавно Юлия Мендель пожаловалась на дискриминацию и травлю от окружения Порошенко

"Майданы – бананы"

Новые майданы – новые бананы. Призывы выходить на майданы уже просто превращают нас в банановую республику,

– подписала свое видео Мендель.

Очевидно, Мендель имела в виду протестные акции, которые периодически проводят активисты. Впрочем, в таком предложении слово "майдан", которое является постоянным обозначением двух украинских революций, воспринимается как вполне негативное явление, что приводит к разрухе.

Не так давно в сети вспыхнул скандал из-за неоднозначного заявления Мендель о Майдане. Так, она в своей книге "Каждый из нас президент" характеризует приход Зеленского к власти как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане". Впоследствии она объяснила, что не хотела никого обидеть этой фразой.

Впрочем, в видеоанонсе программы от Юлии Мендель нет сравнений революций с бананами, а Украины – с банановыми республиками.

Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину. Верим ли, что группа молодых радикально настроенных парней, что выкрикивают патриотические лозунги, может что-то изменить во власти?

– риторически спрашивает Мендель в видео.

Справка. Банановая республика – это ироническое и иногда саркастическое название сырьево-аграрной страны так называемого "третьего мира". Такие государства политически недоразвиты, а их экономика слаба и несамостоятельна.

Банановая республика находится под управлением самоназначенной власти, так называемой хунты.

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