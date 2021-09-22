Таку думку в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка висловила ексречниця президента Юлія Мендель. Вона вважає, що на Сергія Шефіра напали не як на "особистість", а як на "друга президента".

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Напад під час візиту Зеленського у США

Мендель пояснила, що Володимир Зеленський перебуває у США з доволі важливим візитом. Президент зустрічається з багатьма політичними діячами, представниками великого бізнесу та інвесторами, щоб налагодити співпрацю з Україною.

Як такі ситуації впливають на імідж України? Це дуже вигідно ворогам,

– запевнила ексречниця президента.

Також вона наголосила, що після такого інциденту президентові важко говорити, що Україна – цивілізована держава, яка рухається вперед.

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Мендель згадала, що за часів президентства Петра Порошенка була низка замахів, які прогриміли на весь світ.

"Це відлякує від співпраці з Україною. Це означає одне для міжнародної спільноти – Україна небезпечна", – підсумувала вона.

Довідка. Володимир Зеленський вилетів до США ще 20 вересня. Основна подія там – участь в 76 сесії Генасамблеї ООН.

Шефір дотичний до багатьох рішень, – Мендель

За словами ексречниці президента, Шефір є людиною, яка займається багатьма питаннями у різних напрямках.

Він дотичний до багатьох рішень. Володимир Зеленський покладається на першого помічника, тому його посада доволі висока,

– наголосила Мендель.

Вона вважає, що інцидент є жахливим не лише в масштабах однієї особистості, але й в масштабах України. Мендель побажала одужання водію, який зробив героїчний вчинок. Він з простреленою ногою зміг виїхати із зони обстрілу.

"Реабілітації і самому Сергію Шефіру, йому повинні забезпечити охорону", – зауважила Мендель.

Дивіться інтерв'ю з Юлією Мендель у програмі "Що це було?": відео

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