Такое мнение в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко выразила экс-спикер президента Юлия Мендель. Она считает, что на Сергея Шефира напали не как на "личность", а как на "друга президента".

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Нападение во время визита Зеленского в США

Мендель объяснила, что Владимир Зеленский находится в США с довольно важным визитом. Президент встречается со многими политическими деятелями, представителями крупного бизнеса и инвесторами, чтобы наладить сотрудничество с Украиной.

Как такие ситуации влияют на имидж Украины? Это очень выгодно врагам,

– заверила бывшая пресс-секретарь президента.

Также она подчеркнула, что после такого инцидента президенту трудно говорить, что Украина – цивилизованное государство, которое движется вперед.

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Мендель вспомнила, что во времена президентства Петра Порошенко была череда покушений, которые прогремели на весь мир.

"Это отпугивает от сотрудничества с Украиной. Это означает одно для международного сообщества – Украина опасна", – подытожила она.

Справка. Владимир Зеленский вылетел в США еще 20 сентября. Основное событие там – участие в 76 сессии Генассамблеи ООН.

Шефир причастен ко многим решениям, – Мендель

По словам экс-спикера президента, Шефир является человеком, который занимается многими вопросами в разных направлениях.

Он причастен ко многим решениям. Владимир Зеленский полагается на первого помощника, поэтому его должность довольно высокая,

– подчеркнула Мендель.

Она считает, что инцидент является ужасным не только в масштабах одной личности, но и в масштабах Украины. Мендель пожелала выздоровления водителю, совершившему героический поступок. Он с простреленной ногой смог выехать из зоны обстрела.

"И самому Сергею Шефиру, и ему должны обеспечить охрану", – заметила Мендель.

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