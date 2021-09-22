Глава України також не скасовуватиме важливі зустрічі, зокрема з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

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Зеленський не скасовує заплановані у США зустрічі

Якби я не мав того статусу й тієї довіри, не був би президентом України, то мій пріоритет був би перебувати поруч із моїм товаришем,

– зазначив він.

Однак український лідер наголосив, що він передусім – президент, потім батько, чоловік і син, а після цього – товариш. "Такі пріоритети виставило життя. Як президент я повинен насамперед представляти державу", – додав він.

Глава держави наголосив, що не має права зривати важливі для України переговори, заплановані в Нью-Йорку у межах 76-ї сесії Генасамблеї ООН. Тому інцидент з Шефіром не вплине на його візит до США.

Президент також повідомив, що після виступу на загальних дебатах він повернеться в Україну, де детальніше вивчить ситуацію.

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