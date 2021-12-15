Зато другой нардеп Нестор Шуфрич вспомнил, что он также реформировал канал "Прямой". Заявлениями политики обменялись во время пленароного заседания Верховной Рады.

К теме На канале "Рада" теперь будут работать бывшие ведущие медведчуковских каналов

В Верховной Раде прокомментировали реформирование канала "Рада"

Ирины Геращенко с трибуны критиковала реформирование телеканала "Рада".

Знаете ли вы, что сегодня на канале "Рада" работает человек, который ставил канал Медведчука?

– заявила Герщенко.

Во время ее выступления не были озвучены фамилии человека, о котором говорилось. Однако Геращенко требовала, чтобы оппозиции дали возможность показать проморолик канала "Рада". Ведь, по ее мнению, его создали "за неизвестно какие средства, неизвестно кто". Он якобы унижает оппозицию.

Шуфрич ответил на слова Геращенко

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич ответил Ирине Геращенко.

Этот топ-менеджер, который налаживал работу одного из телеканалов Медведчука, а сейчас работает на "Раде" (говорится о телеканал "Рада" – 24 канал), к тому обеспечивал работу телеканала "Прямой",

– заявил нардеп.

Подытожил это словами, что "талантливый человек" и у него такая работа: "Запускает рейтинговые каналы и идет дальше".

Обратите внимание! Вероятно нардепы говорили об Алексее Семенове. Именно он как генпродюсер запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и канал "Прямой", фактическим владельцем которого был Петр Поорошенко. В частности Семенов реформировал:" 112 Украина "в 2013 – 2014 годах, NewsOne в 2015 – 2017 годах и" прямой с середины 2019 года. Теперь он реформирует канал "Рада".

Кратко о последних новостях по каналу "Рада"

15 декабря телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате и новой студии. Отныне на нем будет работать известный политтехнолог Владимир Петров, который ранее попадал в секс-скандал.

Кроме того, на канале с этого дня будут вести программы экс-ведущие пророссийских телеканалов. В частности говорится о бывшем ведущем "112 Украина" Вадиме Колодийчуке и Анастасии Красницькой, экс-ведущем ZIK Назарии Длинном, ведущем канала Live Максиме Зборовском, Ларисе Богдановой и Наталье Андрощук.

Кроме того, на государственном канале "Дом" заказали проект за 12 миллионов гривен. Тендер выиграла компания "Имаджинариум" с проектом "О жизни" с Андреем Пальчевским". Последний работал на "Интере", "Первом национальном", "Прямом", а также на пророссийских каналах "112 Украина", NewsOne и НАШ.

Как будет работать обновленный канал "РАДА" – смотрите видео